Vigilante ucciso a Piscinola, una strada per Franco Della Corte

Il Consiglio comunale di Marano ha approvato poco fa all'unanimità una mozione che impegna l'amministrazione cittadina ad intitolare una strada in memoria di Francesco Della Corte, il vigilantes barbaramente due anni fa all'esterno della stazione metro di Piscinola.

L'uomo era residente a Marano, dove tuttora vivono la moglie e i suoi due figli. Gli atti licenziati dal civico consesso di Marano saranno trasferiti in prefettura. L'obiettivo dei promotori dell'iniziativa è quella di accelerare l'iter per l'intitolazione. Per legge, infatti, è necessario che la persona sia deceduta da almeno dieci anni.

