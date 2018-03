Sabato 17 Marzo 2018, 22:29 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano le prime reazioni della famiglia di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa barbaramente da tre minorre, arrestati nella tarda serata di ieri dalla polizia. I familiari del 52 enne, attraverso il proprio legale, preannunciano battaglia sul fronte giudiziario. "La morte di Franco non resterà impunita - dicono - lotteremo senza risparmiare energie affinché la sua vicenda non finisca nel dimenticatoio, come accaduto in passato per altri casi". I funerali della guardia giurata, in servizio presso la Security service, si terranno verosimilmente a Marano nella giornata di martedì.