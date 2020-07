LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad oltre due anni dalla notte di Marzo in cui venne brutalmente ucciso Francesco Della Corte , non è ancora stata fatta giustizia.– da parte della Corte di Cassazione su ricorso degli avvocati della difesa – lo sconforto della famiglia è grande.«Quando ho sentito della decisione presa in cassazione – afferma il figlio di Francesco,– avrei voluto spaccare tutto. Non è possibile che questi ragazzi facciano quello che vogliono e che mio padre sia sotto terra. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, perchè è come se lo stessero calpestando ancora una volta. La nostra fiducia nella giustizia però è già stata messa in discussione quando fu concesso il permesso premio, l'anno scorso, ad uno degli assassini di mio padre. A questo punto mi auguro che ci sia l'aumento della pena visto che il Pm chiese – in un primo momento – diciotto anni di carcere. Credo che sia solo questa la cosa da rivedere».