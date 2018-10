Vigilantes ucciso nella metropolitana di Napoli, le risate dei minori: «Non ci fanno nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Ottobre 2018, 07:00

Ridono quando si passano la consegna del silenzio, quando si spalleggiano e si rafforzano a vicenda. Gli uni con gli altri si incoraggiano, poi sorridono e quando tutto va male c'è chi si atteggia a fare l'avvocato. Parla Ciro U.: «Tanto non ci fanno nulla», sapendo bene che con i minori la legge italiana è decisamente morbida. Una frase che viene raccolta da un altro del gruppo, tra parole bisbigliate bollate come incomprensibili e gesti mimati all'amico che sta seduto di fronte. È il momento di Kevin A., che si mette a fare l'avvocato, forte di nozioni tecniche che deve aver appreso in casa o in strada, insomma all'ombra delle palazzine costruite con i fondi post terremoto a Chiaiano: «Ora vediamo il giudice cosa vuole fare, lo sfogo di legge, tre o quattro mesi e siamo fuori...».