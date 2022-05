Protesta del 2 maggio: «La vigilanza privata partenopea scende in piazza a Roma»

Adesione di massa per la protesta della vigilanza privata che, oggi, ha visto la partecipazione di una numerosa delegazione del comparto napoletano. Alla manifestazione nazionale a Roma, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno presenziato centinaia di guardie giurate che questa mattina, si sono messe in viaggio dalla stazione Garibaldi di Napoli per raggiungere la capitale entro le 10, orario di inizio del corteo partito da piazza della Repubblica e arrivato in piazza della Madonna di Loreto, poco distante da piazza Venezia. Obiettivo principale della manifestazione condivisa da migliaia di lavoratori e lavoratrici, è stato puntare il dito sulle condizioni contrattuali che aspettano un rinnovo da quasi 7 anni.

«Dopo quasi sette anni di trattative andate a vuoto, gli addetti alla sicurezza scendono in piazza per rivendicare il diritto a un salario dignitoso e adeguato ai rischi che corrono ogni giorno per garantire la sicurezza alla collettività ma anche un orario che permetta di conciliare lavoro e famiglia» ha dichiarato Giuseppe Alviti, Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate e portavoce della delegazione napoletana. «Parliamo di migliaia di addetti che svolgono vigilanza in luoghi sensibili quali aeroporti, porti, banche, ospedali, tribunali, trasporto valori, nei caveau e nei cantieri dove è necessario garantire la sicurezza pubblica, un servizio complementare a quello della pubblica sicurezza e che spesso sostituisce il servizio pubblico» ha concluso Alviti.