Incroceranno le braccia per l'intero turno di lavoro del 25 marzo gli addetti ai servizi di vigilanza privata nei siti aeroportuali compreso il personale addetto al servizio di accesso ai varchi. La mobilitazione, indetta lo scorso gennaio dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, segue lo sciopero dell'1 e 2 febbraio quando migliaia di lavoratori hanno partecipato in massa alle manifestazioni promosse a Milano e Napoli.



«Alla base della protesta -spiegano i sindacati in una nota- l'inattesa chiusura al tavolo di trattativa delle associazioni imprenditoriali di settore Univ, Anivip, Assiv e delle imprese cooperative Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Federlavoro e Servizi e Agci Servizi, indisponibili a trovare una intesa per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2015, applicato ai circa 70mila addetti.



La trattativa si è arenata sul trattamento economico e sui tecnicismi connessi al cambio di appalto. Il negoziato a non ha sciolto i nodi in ordine a bilateralità, contrattazione di secondo livello, classificazione del personale e salute e sicurezza, temi sui quali i sindacati hanno presentato una concreta proposta di riforma». La segretaria nazionale della Fisascat Cisl, Aurora Blanca, stigmatizza «il drastico rallentamento delle trattative in fase di stallo e la riproposizione di richieste impercorribili».

Venerdì 22 Marzo 2019, 13:27

