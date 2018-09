CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 29 Settembre 2018, 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Davanti all’auto della municipale si manifesta una lunga teoria di vetture in doppia fila. L’agente che gestisce il computer pigia un tasto, la telecamera inizia a registrare. Quando le auto in doppia fila sono tutte superate l’agente pigia di nuovo il tasto: il computer analizza le immagini, rileva le targhe, seleziona gli scatti fotografici che confermano l’infrazione, poi passa tutto il materiale agli uffici dove verranno recuperati i dati dell’automobilista scorretto e verrà stampata la contravvenzione da spedire a casa.Benvenuti nella nuova era tecnologica della municipale di Napoli, quella in cui il rispetto del codice della strada viene verificato da occhi elettronici e gestito in via telematica.IL CONTROLLOAlla guida dell’auto con le insegne della polizia municipale e la telecamera installata sul parabrezza c’è l’agente Elena De Simone, al suo fianco la collega parigrado Flavia Strazzullo che governa la parte tecnologica. Il sedile di dietro è occupato dal luogotenente Luigi Iacomino, una vita dedicata al Corpo e la grinta di un ragazzino, nonostante l’età. Ieri pomeriggio hanno setacciato la città dalla Ferrovia al lungomare liberato, a caccia di trasgressori. E ne hanno trovati a decine.L’utilizzo della tecnologia è di una semplicità disarmante. Quando la pattuglia entra in auto il sistema telematico viene collegato a un router portatile che i vigili hanno già ribattezzato «saponetta» per via della forma simile a quella di una pietra di sapone. Il resto lo fanno la telecamera e il computer, come avete già letto: alla vista di un’infrazione viene attivata la telecamera che registra tutto, estrae i numeri della targa dell’auto o del ciclomotore, e spedisce tutto agli uffici che si occuperanno di contestare l’infrazione.Per adesso una parte del sistema è tarato per identificare le auto in doppia fila e quelle in divieto di sosta mentre un’altra parte della tecnologia, installata su altre vetture, ha la funzione di leggere tutte le targhe delle auto circostanti per identificare quelle che viaggiano senza assicurazione o senza revisione. Appena viene identificata un’auto «sospetta», scatta un segnale di allerta che mostra l’immagine e la targa dell’automobile: a quel punto la pattuglia raggiunge l’automobilista, lo ferma e chiede di verificare la documentazione per avere certezza della mancanza di assicurazione o di revisione. Sappiate, amici lettori-autombilisti che nei due mesi consecutivi di test lungo le strade, il sistema non ha mai fallito.