Napoli, vigili ubani aggrediti al Vasto. Il comandante: «Siamo in trincea»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora scene da far West al Vasto. Oggi pomeriggio un ventinovenne del Ciad, senza alcun apparente motivo, ha dato in escandescenze scagliandosi contro la polizia municipale che presidiava piazza Principe Umberto, cruciale snodo di comunicazione del quartiere. L'uomo, in evidente stato di alterazione psichica, si è scagliato con violenza contro gli agenti che tentavano di fermarlo, arrivando a strapparsi via la maglia. L'intervento della polizia di Stato e dei Carabinieri a supporto dei caschi bianchi del Comune di Napoli ha ricondotto alla ragione l'uomo - e i molti stranieri che gli davano "manforte" - che è stato portato in centrale per gli accertamenti del caso. Dopo le formalità di rito l'extracomunitario è stato denunciato a piede libero per aggressione a pubblico ufficiale ed è stato rimesso in libertà.L'episodio di oggi è solo uno tra i tantissimi casi analoghi che i cittadini esasperati dalla quarantena e dall'apparente strafottenza degli stranieri alle regole imposte per scongiurare la diffusione del Coronavirus. Da settimane, infatti, sui social girano decine di video e foto che ritraggono stranieri che si trattengono in strada "amabilmente" nonostante i ferrei divieti per i cittadini.Mentre gli agenti tentavano di calmare l'extracomunitario dai balconi risuonavano le grida dei residenti che chiedevano alle forze dell'ordine maggiore impegno sulla repressione degli assembramenti continui che si registrano nel quartiere. Un compito estremamente difficile per gli agenti che si trovano, di fatto, a fronteggiare da soli una emergenza di vaste proporzioni con armi decisamente "spuntate". Il massimo che le forze dell'ordine riescono a fare è chiedere agli stranieri di mantenere le distanze minime di sicurezza. Identificarli o, meglio ancora, costringerli a restare in casa è pressochè impossibile, oltre che inutile. E così i cittadini di via Milano, via Firenze, via Bologna o via Torino assistono ogni giorno al "guardia e ladri" tra la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l'Esercito contro gli stranieri che si allontanano alla vista delle divise salvo poi ricomparire in altri punti del quartiere pochissimi minuti dopo.«Siamo in trincea e stiamo combattendo una battaglia ardua - ha spiegato il comandante della sezione San Lorenzo della Polizia Municipale Alfredo Maraffino - perchè reprimere del tutto il fenomeno degli assembramenti è impossibile. Quando allontaniamo gli stranieri da piazza Principe Umberto ce li ritroviamo pochi minuti dopo a piazza Leone. Quando li allontaniamo da piazza Leone li ritroviamo in qualche stradina del Vasto o di porta Nolana. Quello che è avvenuto oggi - prosegue Marraffino - è praticamente la nostra quotidianità. Siamo in prima linea e stiamo facendo tutto il possibile per dare fiducia ai cittadini, molti dei quali non mancano di manifestarci la loro solidarietà. Per fortuna gli agenti coinvolti nella colluttazione non hanno riportato ferite, ma è una situazione veramente precaria. Nonostante tutto - continua ancora Marraffino - continuano a fare il nostro lavoro. La gente ha bisogno di vederci in strada, di sentirci vicini. Questo lo facciamo e continueremo a farlo ogni giorno».Nonostante le rassicurazioni delle istituzioni, però, la rabbia dei residenti continua a montare. Già nel quartiere risuonano le voci di possibili "ronde" di cittadini decisi ad allontanare gli stranieri che non rispettano le misure anti-Covid. Una eventualità, quella della giustizia "fai da te" da scongiurare con ogni mezzo.Negli scorsi giorni il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa ha presentato una interrogazione al Ministro degli Interni per chiedere di intensificare i controlli nei quartieri-polveriera come il Vasto, dove la folta presenza di extracomunitari rischia di creare pericolose sacche di contagio.