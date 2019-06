Vigili urbani nei cimiteri, il Comune di Napoli blinda il nuovo gestore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Giugno 2019, 07:30

Scoppia la guerra dei cimiteri tra Selav e Comune e il rischio concreto che le tombe restino al buio per chissà quanto tempo è serio. Tanto che oggi Palazzo San Giacomo nei nove cimiteri della città è intenzionato a entrarci con i vigili urbani per dare a Citelum - la neoaffidataria del servizio di illuminazione - la possibilità di sistemare le cose. Perché serve la scorta dei caschi bianchi a Citelum? Perché Selav ha fatto ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato il via libera al Comune per riaffidare il servizio, e nelle more dell'esito di questo suo controricorso atteso per giovedì, ha diffidato il Comune nel compiere qualsiasi azione pena la disinstallazione dei suoi impianti. Eventualità - secondo Selav - che lascerebbe al buio appunto le nicchie sine die. Fermo restando che ciascuno ha il legittimo diritto di tutelare i propri interessi in ogni sede, c'è da ricordare che per Selav quella del Consiglio di Stato è la seconda sconfitta consecutiva. Segue infatti quella del Tar Campania che pure aveva dato ragione a Palazzo San Giacomo. Ma Selav non intende mollare: oggi nei cimiteri potrebbe esserci la replica del celebre western Sfida all'O.K. Corral.