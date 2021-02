Vigili eroi salvano nonnino in preda a choc anafilattico nel Napoletano

TORRE DEL GRECO. Vigili eroi salvano vecchietto bloccato in casa in preda ad una crisi respiratoria: era a terra agonizzante, sfondata la porta e portato in ospedale. Sta meglio. Avrebbero potuto pensare ad uno scherzo telefonico, ne arrivano in tanti. Ma gli agenti della centrale operativa del comando di polizia Municipale di Torre del Greco, agli ordini del comandante Salvatore Visone, sono stati tempestivi nell’inviare i soccorsi in via Falanga a Torre del Greco e salvare la vita a C.A. di 85anni. È arrivata una telefonata in centrale, raccolta dal maresciallo Giovanni Vitiello, in cui una donna riferiva che un anziano di loro conoscenza, malato e solo, avrebbe dovuto incontrare suo marito che lo avrebbe poi accompagnato a fare una visita Asl ma che l’anziano non si sarebbe mai presentato all’appuntamento. A questo punto il maresciallo Vitiello ha inviato sul posto una pattuglia con gli agenti Antonio Coccoli ed Antonio Faro, allertando immediatamente i vigili del fuoco e il 118.



Giunti sul posto i due agenti si sono resi conto che l’uomo era realmente in pericolo e che dalla casa fuoriusciva uno strano odore. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta blindata, così vigili urbani e operatori del 118 nell’entrare si sono accorti che l’85enne era a terra in piena crisi respiratoria, vicino alla porta come nel tentativo di uscire e chiedere aiuto. Gli agenti hanno tranquillizzato l’anziano a cui sono stati prestati i primi soccorsi, per poi essere trasferito in ambulanza all’Ospedale del Mare dove è ricoverato ora. L’anziano non è registrato tra i positivi al Covid e, secondo i primi accertamenti, pare che abbia avuto uno choc anafilattico a causa di qualche agente allergico.

