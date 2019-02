Napoli, vigili del fuoco sfrattati dalla Mostra: ​«Un presidio strategico»

Martedì 26 Febbraio 2019, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2019 20:03

«I cittadini di un’area nevralgica, per la presenza di notevoli attività sociali, ludiche e turistiche, dovranno fare a meno della presenza fondamentale dei Vigili del fuoco - scrivono in una nota i sindacati Fp Cgil, Fns Cisl e Uilpa vigili del fuoco - la municipalità interessata è quella di Bagnoli/Fuorigrotta, zona che da sempre e giustamente giova del distaccamento dei Vigili del fuoco; l’ente Mostra d’Oltremare ha di fatto sfrattato i Pompieri e privato la popolazione di un presidio di sicurezza indispensabile; centinaia di migliaia di persone da un giorno all’ altro dovranno farne a meno. Sicuramente tutto sarà legittimo; ma fino a che punto, a prescindere dalla legittimità, è lecito privare del soccorso tecnico urgente la cittadinanza? Non è forse un dovere della politica assicurare determinati servizi al popolo?»L’ente Mostra, si legga ancora nella nota, «è una partecipata del Comune di Napoli ed il Sindaco deve assolutamente intervenire per evitare che si giunga ad una dislocazione dei Vigili del fuoco lontano dall’attuale area di competenza che aumenterà notevolmente i tempi di risposta alle richieste di soccorso. Vogliamo andare oltre le responsabilità che hanno portato a questo epilogo, siano esse del Dipartimento Vigili del fuoco che dell’ente Mostra d’Oltremare. Ci interessa, come sindacalisti, lavoratori e cittadini, preservare un diritto. Ci interessa quindi contribuire alla ricerca di soluzioni che evitino danni irreparabili ad una parte di città altamente popolata e soggetta ad emergenze di diversa natura. Riteniamo che le suddette priorità siano condivise totalmente dall’ amministrazione comunale ed auspichiamo che, in maniera sinergica, il Comune di Napoli ed il Comando dei Vigili del fuoco partenopeo, trovino una soluzione affinché la cittadinanza non venga privata della sicurezza del territorio. In caso contrario non faremo mancare il nostro appoggio ai cittadini e dovrà essere chiaro di chi siano le responsabilità di tale decisione che nuocerebbe in maniera significativa alla salvaguardia dei beni e delle vite umane».