Napoli, mazzette per entrare nei vigili, già identificato l'uomo della tangente

«Mi serve gente che non parla, persone affidabili come te. Se mi porti una persona affidabile, risparmi fino a cinquemila euro. Per ogni amico che accetta di stare nel giro, invece di darmi 30mila euro, me ne devi solo 25mila...».

Mazzette per un posto nella polizia municipale, l'ira del comandante: «Pronto a cacciare questo imbroglione»

La catena della corruzione, o della truffa seriale, a seconda dei punti di vista. È il ragionamento fatto dall'uomo brizzolato, quello ripreso di spalle nel corso di un filmato clandestino, durante il passaggio di mano di una presunta tangente. Dice di essere esponente della polizia municipale, incassa una mazzetta da cinquemila euro da un uomo più giovane (tra i 20 e i 25 anni), disposto a pagare pur di avere la certezza di entrare nella polizia municipale. Soldi per una raccomandazione in vista di un concorso nella polizia municipale, un concorso che nel 2016 - quando ha luogo lo scambio di denaro - non è stato ancora bandito. Sono i particolari di una vicenda approdata in Procura a settembre del 2018, che punta a fare chiarezza sul ruolo di un presunto agente che vanta capacità di condizionare le scelte della commissione di esame. Agli atti del fascicolo ci sono 25 minuti di filmato. Si tratta di immagini ricavate all'interno di una casa, un domicilio privato, che appartiene al giovane uomo che ha sporto denuncia, un concorrente ai test per via De Giaxa che decide di piazzare una telecamera nascosta per filmare il versamento della tangente.



IL TAVOLINO

Una scena che ritrae tre persone: accanto al ragazzo che versa i soldi e all'uomo stempiato e brizzolato che li incassa, c'è un terzo soggetto, che viene indicato come il tramite tra i due. Una sorta di gancio, che avrebbe reso possibile l'incontro nella cucina dell'aspirante vigile urbano.

Una brutta scena su cui si attendono le verifiche della Procura di Napoli. Al lavoro sulla «tangente filmata», il pool mani pulite del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio: truffa è l'ipotesi iniziale.

Stando all'esposto in Procura, il poliziotto avrebbe incassato soldi in cambio della promessa di un suo intervento durante i test, salvo poi sparire completamente dalla circolazione. E a nulla sarebbero serviti i tentativi dell'aspirante agente di contattarlo in più occasioni. Difeso dal penalista napoletano Sergio Pisani, il ragazzo ha chiarito quali fossero le sue intenzioni: «Volevo un posto fisso, ero un momento di disperazione, ero stato bocciato a un precedente test, mi sono convinto che l'unico modo che avevo per indossare la divisa e rappresentare l'ordine pubblico fosse quello di assecondare la richiesta di denaro. Poi quell'uomo è sparito. Ha incassato diecimila euro, senza farsi più vedere da me. Stesso discorso per quell'altro soggetto che ha fatto da gancio e che pensavo fosse un amico, anche se poi - dato il suo comportamento - mi ha fatto ricredere. Era il link, il tramite, alla fine ho perso 10mila euro, mentre del concorso neanche l'ombra».



PARLA IL COMANDANTE

Una vicenda su cui interviene il comandante della polizia municipale Ciro Esposito, che rivolge - tramite il Mattino - una sorta di appello ai giovani: «Studiate e andate avanti con le vostre forze, abbiamo bisogno di ragazzi preparati e motivati, coscienti dell'incarico che vanno ad assumere. Guai a fidarvi di queste richieste di denaro, fatte da gente che specula sulla disperazione di tanti nostri ragazzi». Ma cosa accadrà se dovesse essere identificato? «Sarà arrestato - spiega al Mattino - se dovesse essere ritenuto responsabile di una corruzione o di una truffa in nome del comando che rappresenta. In questi giorni abbiamo ultimato un concorso per l'assunzione a tempo determinato di 96 vigili, tutto è avvenuto in un regime di trasparenza e di meritocrazia. Il mio invito è di continuare a credere in questi valori». Ma torniamo alle indagini, proviamo a ripercorrere il filmato. Dopo aver intascato quei soldi, l'uomo di spalle (il presunto agente corrotto) insiste su un concetto: «Se mi porti altri ragazzi come te, nel senso di affidabili come te, ti faccio uno sconto. Ti faccio pagare cinquemila euro in meno rispetto alla somma che mi devi dare. Ovviamente devono essere affidabili, non devono parlare, anche perché finirebbero pure loro nel mirino delle indagini».

Brutto spaccato all'ombra dei concorsi pubblici, che si è alimentato per anni di silenzio e paura. Si legge nella denuncia: «Quando ho provato a contattare il poliziotto, mi è arrivato un messaggio di intimidazione». Quanto basta a rompere gli indugi e a indirizzare un esposto in Procura, che ora attende sviluppi a stretto giro.

