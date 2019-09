CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Settembre 2019, 11:19

Il cinema che riscopre con entusiasmo la città, porta pubblicità, distribuisce denaro sul territorio e fa particolarmente felici i vigili che, grazie al lavoro straordinario pagato dalle produzioni cinematografiche, riescono ad arrotondare i loro stipendi, anche se devono dividere quegli introiti con l'Amministrazione comunale.Si tratta di una forma di ingaggio degli agenti di polizia municipale da parte dei privati, prevista da una specifica delibera del Comune nel 2014. Quel documento permise alla città di Napoli di allinearsi con altri grandi e piccoli comuni d'Italia sul tema dell'utilizzo della polizia municipale. Il tema era quello della correttezza formale di predisporre un servizio di presidio dei vigili a fronte di eventi privati, la risposta fu quella di concedere la presenza degli agenti ma di chiedere, in cambio un corrispettivo economico per pagare lo straordinario agli agenti e anche per mettere qualcosa nelle casse comunali.