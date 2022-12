«Mi aspetto lealtà dai vigili urbani. Dobbiamo garantire il servizio a Capodanno». Dopo la convocazione dell'assemblea sindacale da parte del Csa per la notte del 31 dicembre come riportato ieri da Il Mattino -, arriva netta la condanna del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore alla Polizia locale Antonio De Iesu. Un'assemblea poi revocata mercoledì sera, dopo la tirata d'orecchie dell'amministrazione e del comandante dei vigili Ciro Esposito. Il sindacato, che conta al proprio interno 700 caschi bianchi su circa 1100 iscritti totali, ha fatto sapere di «aver preso atto del revirement che obbedisce ad una doverosa lettura giuridica delle norme vigenti e di norme non applicabili. Pertanto con grande spirito di servizio revoca a tutti gli effetti di legge l'assemblea indetta per il 1 gennaio 2023».



Il Csa ha deciso di chiamare a raccolta i tesserati, presso la propria sede, dalla mezzanotte del 31 dicembre alle 24 del primo gennaio. La motivazione? Nel giorno della vigilia di Natale il comandante Esposito ha comunicato ai vari reparti delle Unità operative alcune disposizioni per gli agenti di turno che si sono assentanti a Natale e a Santo Stefano facendo appello a licenze relative alla legge 104, legge 53 (gravi motivi familiari), ferie, malattie e infortuni. Questo personale avrebbe dovuto recuperare «il festivo spettante non lavorato» nel primo giorno festivo utile, ovvero a Capodanno. Una decisione mal digerita dal Csa, che ha deciso di alzare il livello dello scontro con i vertici di via De Giaxa. Una forzatura, quella del sindacato, che non è piaciuta a Palazzo San Giacomo. Le parole di ieri del sindaco Manfredi lasciano poco spazio all'immaginazione: «Mi aspetto lealtà dai vigili, perché noi dobbiamo garantire il servizio e dobbiamo farlo con impegno. Le valutazioni che farò dipenderanno dal comportamento dei lavoratori nella notte di Capodanno».

L'ex rettore anticipa poi le prossime mosse: «Dobbiamo riorganizzare il corpo della polizia Municipale ed è una cosa che faremo nei prossimi mesi». Manfredi lancia un messaggio, non tanto ai lavoratori, quanto ai sindacalisti: «Mi aspetto sempre una collaborazione leale. Perché se c'è lealtà, i lavoratori avranno le risposte che si aspettano». «Sono dinamiche che rientrano in una negoziazione sindacale - ha incalzato l'ex rettore - È stato firmato un nuovo contratto decentrato, siamo in una fase di negoziazione con i sindacati. L'accordo è stato firmato da tutti, dopo anni che non veniva siglato. Quello dei vigili è un corpo importante perché la qualità dei servizi e della gestione della città dipende anche dai caschi bianchi». Il rischio di ritrovarsi a Capodanno con pochi agenti di polizia locale in strada resta. A piazza Municipio c'è preoccupazione per una possibile pioggia di richieste di licenza la notte del 31 dicembre (è giusto chiarire che si tratta di istituti previsti dalla legge, ndr). Un campanello d'allarme che ha polarizzato tutta la prima parte del Consiglio comunale di ieri, dove - tra chi ha difeso a spada tratta i vigili e chi ha chiesto «senso di responsabilità» - è intervenuto anche l'assessore De Iesu: «Siamo di fronte ad una tattica sindacale. Sono dei segnali inviati all'amministrazione. Il sindacato non può pensare che possa essere sostenibile un'assemblea a Capodanno».



«Verificheremo le motivazioni di questa convocazione - ha rimarcato l'ex questore -. Oltretutto la cosa accade a valle della chiusura di una trattativa sindacale sulla contrattazione decentrata. Ci sono delle dinamiche sindacali che non sempre seguono una linea». L'assessore ci tiene a ribadire: «Voglio mandare un messaggio alle donne e agli uomini della polizia municipale: sono giorni impegnativi e mi affido al senso di responsabilità, alla sensibilità, all'etica e alla dignità di ognuno di loro. La città e i cittadini si aspettano un contributo di responsabilità da parte della municipale e sono certo che agenti e ufficiali sapranno venire incontro alle esigenze di controllo e di sicurezza urbana». De Iesu, seppur da un lato sottolinei come «l'iniziativa sindacale sia legittima», dall'altro ha evidenziato, rispetto al rischio che gli agenti possano ricorrere a richieste di permessi a Capodanno generando caos, che «il problema è etico». «Sono fiducioso - ha aggiunto - che la gran parte degli agenti saprà comprendere la delicatezza del momento e con senso di responsabilità adempiere ai compiti richiesti».