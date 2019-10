Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammontano a quasi 80mila gli euro incassati dal Comune di Napoli per i 5.315 candidati al concorso per 96 agenti di polizia municipale a tempo determinato al Comune di Napoli. Ogni candidato ha infatti dovuto versare una tassa di partecipazione di 15 euro.“Per chi un lavoro ancora non ce l’’ha anche questi pochi euro possono essere un sacrificio, i concorsi dovrebbero essere liberi e chiunque dovrebbe poter accedere alla selezione, peraltro in un così ampio ventaglio di candidati rispetto ai posti disponibili, senza versare nessun dazio e obolo”. Questo il commento del noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader di Identità meridionale che punta il dito anche su alcune prove pratiche. “Prove fisiche, tipo il salto in alto e la corsa degli 800 metri vanno ben oltre la antica sana e robusta costituzione ed effettivamente da riecheggiare più film di Fantozzi per uno standard di dipendenti comunali che sebbene con mansioni di ausiliare di pubblica sicurezza non dovrebbe essere chiamato a prove da atleta”.Le domande per la selezione per 96 ausiliari a tempo a Napoli sono state chiuse i 4 ottobre. Il concorso si concluderà a fine dicembre e il lasso di tempo per cui i selezionati saranno impiegati come ausiliari di pubblica sicurezza durerà un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2020.