Mercoledì 25 Luglio 2018, 17:57

VICO EQUENSE - Gli imprenditori turistici della Marina d’Equa si autotassano. E decidono di sponsorizzare i vigili urbani. Una partnership, quella sancita di recente con il comune, che permetterà agli agenti di restare in servizio pure in orario notturno durante i weekend, a pagare gli straordinari saranno proprio i titolari delle strutture ricettive e balneari del Borgo. Obiettivo: aumentare la sicurezza. La svolta, si legge sul quotidiano Metropolis, è arrivata nei giorni scorsi quando ha chiusura delle trattative è stata firmata la bozza di convenzione tra l'amministrazione comunale e gli imprenditori. In particolare, le strutture che si sono fatte avanti con il comune dichiarandosi disponibili a collaborare alle spese per gli straordinari dei vigili urbani sono Le Axidie, Tigabelas, Bagno Linda e Le Ancore. Al momento, ci sono sul piatto circa tremila euro con cui i privati intendono finanziare gli straordinari dei vigili urbani.