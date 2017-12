Un 50enne di Frattaminore già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano. È stato bloccato dagli operanti intervenuti d’urgenza nella sua abitazione: era armato di coltello e stava inveendo e minacciando di morte la moglie 49enne e il figlio 19enne. Alla vista dei militari ha poggiato il coltello sul tavolo della cucina e si è lasciato ammanettare.



I carabinieri hanno accertato che poco prima aveva preso a calci e pugni la moglie. Subito dopo aveva tentato di ferire con il coltello il figlio, che era riuscito a schivare un fendente che gli aveva tagliato il giubbino indossato. I medici del 118 hanno visitato la donna trovandola in stato di agitazione; la stessa in sede di denuncia ha raccontato che il marito aveva analoghi comportamenti da circa 2 anni. L’arrestato ora attende in cella il rito direttissimo.

Lunedì 25 Dicembre 2017

