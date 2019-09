Domenica 29 Settembre 2019, 15:20

Sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di smantellamento del ponte pedonale in via Vigliena a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città. Due mesi fa, esattamente il 31 luglio, è stato inaugurato il sottopasso che ha permesso di eliminare gli ostacoli alle persone con disabilità e che rende più agevole il passaggio dei residenti da una parte all'altra dei binari.Al momento è stata smontata la scala in ferro dal lato del mare. Poi si procederà alla rimozione dell'altra scala - verso corso San Giovanni - per poi passare al corpo che attraversa i binari ferroviari. Ogni giorno il tratto è interessato dal passaggio di molti treni tra i quali quelli a servizio della linea 2 della metropolitana di Napoli che dalla stazione di San Giovanni Barra raggiungono Pozzuoli. Gli interventi di smantellamento del ponte in ferro, realizzati da RFI, dureranno ancora per una decina di giorni.Resta chiusa, invece, l'area che un tempo ospitava il parco pubblico gestito dalla VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio). Del tutto trasformato dagli interventi realizzati negli ultimi mesi, lo spazio si presenta pavimentato nella sua interezza. Aiuole e alberelli scomparsi del tutto, restano solo poche «strisce» di terreno nelle quali - questa la promessa fatta due mesi fa - sarebbero dovuti essere piantumati nuovi alberi. Nell'area sono stati costruiti un campo di basket e spazi destinati, molto probabilmente, alle giostre per bambini. Non c'è più traccia dei diversi gazebo in legno e delle altre attrezzature per lo svago e divertimento che caratterizzavano il vecchio parco, vandalizzato e abbandonato da anni prima del recente «restyling».Vincenzo Morreale, presidente del comitato civico di San Giovanni a Teduccio, insiste sulla indispensabilità di «restituire» il verde al parco di Vigliena. Una promessa che, al momento, non è stata mantenuta e che rischia di slittare ancora per molto tempo. «Questa è anche area SIN, per questo motivo è stata apposta quella pavimentazione e per questo motivo non c'è verde» aveva detto il presidente della VI municipalità, Salvatore Boggia, nel corso dell' inaugurazione del sottopasso specificando di aver chiesto a RFI la piantumazione di alberi a basso fusto. Del verde e del bando per l'affidamento del parco a un privato nemmeno l'ombra. Il timore dei residenti è che possa trascorrere molto tempo per veder riaperto lo spazio pubblico nel quale sono stati installati diversi punti luce a risparmio energetico, così come nel sottopasso adiacente.San Giovanni a Teduccio attende da anni complessi interventi di riqualificazione di diverse zone, a partire dalla bonifica del SIN e dal recupero della linea di costa. A due passi dal parco di Vigliena insiste l'ex complesso industriale della Corradini, oggi sempre più degradato e interessato da continui crolli, occupato da diversi senzatetto. Anche il mare dell'area orientale resta ancora negato per il forte inquinamento. Non sono mancati interventi di riqualificazione nel quartiere di Napoli Est, come quelli che hanno permesso di realizzare la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli Federico II e di ospitare i laboratori della Apple Academy. Resta, però, molto da fare per restituire pienamente gli spazi da tempo sottratti ai cittadini.