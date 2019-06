Villa comunale di Napoli, la fontana pubblica appena riaperta usata come piscina

Venerdì 7 Giugno 2019, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 17:05

Il mare è a due passi eppure a decine hanno preferito tuffarsi nella fontana pubblica di via Caracciolo, proprio di fronte alla rotonda Diaz, recentemente riattivata per le imminenti Universiadi. Il video è stato diffuso attraverso i social e sta suscitando l’indignazione dei napoletani. Molti i turisti allibiti per la scena di degrado e maleducazione da parte dei bagnanti che incuranti hanno proseguito a tuffarsi e nuotare come se niente fosse.