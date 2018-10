CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Ottobre 2018, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta una settimana per cancellare l’entusiasmo e riportare a galla dispiacere e preoccupazione. Il 23 settembre una piccola truppa di napoletani tenaci invase la Villa Comunale per ripulirla e dimostrare che il volontariato può imprimere una svolta verso il bello. Erano stati convocati da due associazioni, GreenCare Ets e Sii turista della tua città, si misero al lavoro di buona lena in una domenica da avrebbe meritato la spiaggia, portarono via pattume, degrado e luoghi comuni dimostrando che bastano buona volontà e senso civico per fare qualcosa. «Cosa volete che vi dica? Chi dovrebbe occuparsi della Villa non ha tempo per farlo. L’unica soluzione è chiedere aiuto ai militari: l’Esercito per un contributo alla logistica, i carabinieri forestali per la tutela dei luoghi e la protezione dei cittadini. Magari anche la Polizia potrebbe dare il proprio contributo...», Benedetta de Falco è un fiume in piena.