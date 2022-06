Napoli, Villa Comunale in agonia: «Presto in campo i privati»

La bimba ha poco più di tre anni, tenta di giocare con il nuovo monopattino di plastica che le hanno regalato ma il terreno sconnesso la blocca. Una folata di vento solleva una gigantesca nuvola di polvere giallastra, la bimba cerca di fuggire, inciampa nel giocattolo e rovina per terra. Adesso piange, vuole andar via: «Qui è brutto, qui è brutto», continua a gridare fra i singhiozzi in braccio alla mamma.

Villa Comunale di Napoli: dovrebbe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati