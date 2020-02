La Villa Comunale di Napoli sempre più agonia: aiuole-cantiere e rifiuti nelle fontane

LEGGI ANCHE

Zone delimitate e inaccessibili, spazzatura nelle fontane senza acqua, rifiuti per terra e nelle aiuole. Come se non bastasse, il cantiere della linea 6 con alberi storici imprigionati tra ponteggi di ferro arrugginiti. Il verde mortificato, dove si aggiunge degrado a degrado. E non si tratta di un giardino periferico (sarebbe comunque inaccettabile), ma della Villa comunale di Napoli.A lanciare un nuovo allarme, l'ennesimo, è Benedetta De Falco, dell'associazione GreenCare, che ha scritto all'assessore comunale al Verde Luigi Felaco e al sovrintendente Luigi La Rocca, chiedendo informazioni su «il progetto e il programma dei lavori previsti sul giardino storico (tempi, varietà botaniche previste, tipologia e materiali per il ripristino dei viali, eventuali lavori di restauro delle opere d'arte e delle preesistenze soggette a tutela) che presumibilmente dovrà effettuare la Metropolitana di Napoli a ripristino di quanto rimosso e distrutto per l'esecuzione dei lavori della Linea 6». L'associazione punta poi i fari sulle manutenzioni ordinarie, «che nelle more l'amministrazione sta realizzando utilizzando i lavoratori socialmente utili». «Vorremmo sapere incalza De Falco - qual è il numero degli addetti, le qualifiche di ciascuno di loro, gli orari di lavoro previsti, il programma di piantumazioni e messa a dimora di nuove alberature in sostituzione di quelle seccate o danneggiate per gli eventi meteorologici». La Villa comunale, in quanto giardino storico e pubblico, rappresenta «un patrimonio di inestimabile valore, di un valore insostituibile e non comparabile a nessun altro giardino pubblico di Napoli che figura nella responsabilità della nostra amministrazione», incalza la presidente dell'associazione ambientalista. «All'amministrazione abbiamo più volte richiesto la prova della sua capacità esercitata proprio sulla Villa. I risultati sono visibili in una passeggiata».Il braccio di ferro tra associazioni e Palazzo San Giacomo va avanti da anni. Anche perché l'ente ha carenze di personale, nel servizio Verde cittadino, ormai ai limiti dell'emergenza. L'assessore Felaco però spiega che «si sta provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi all'interno della Villa». Nonostante le difficoltà, «il personale comunale sta provvedendo alla manutenzione del verde e alla rimozione di sfalci e potature, al contempo, le squadre della Napoli Servizi sono intervenute per il ripristino dei giochi e delle recinzioni. Sono inoltre previsti due milioni dalla Città Metropolitana che a breve andranno a finanziare importanti lavori». Ma la Municipalità di Chiaia, con il presidente Francesco de Giovanni, non è della stessa opinione: «La Villa comunale versa in uno stato di degrado allucinante. Lo scriviamo da quando ci siamo insediati nel 2016. Aiuole incolte e bruciate dal sole perché mai innaffiate, erbacce altissime ricovero di insetti e rifiuti d'ogni genere, uno spettacolo indegno».