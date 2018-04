Villa Nestore, i gestori dei campetti denunciano l'ennesimo raid dei vandali

Lunedì 9 Aprile 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 15:13

Vandali nuovamente in azione a Villa Nestore, tra Piscinola e Marianella, negli spazi gestiti dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma. La struttura sportiva è stata messa nuovamente a soqquadro da ignoti che hanno agito nel cuore della notte, come spiega da Antonio Arzillo, responsabile del centro sportivo. La vandalizzazione di alcuni locali, l'ennesima degli ultimi anni, è stata denunciata alla polizia che ha avviato le indagini per risalire agli autori. Non solo irruzione nei locali, ma anche scritte - non proprio oxfordiane - sono state lasciate sui muri dei locali.A Villa Nestore, struttura sottratta alla camorra, è dotata di una piscina e un centro sociale, gestiti dal Comune di Napoli, e di un campetto per la pallacanestro e uno per la pallamano.