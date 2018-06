Villa Romeo, smantellato il giardino: le piante trasferite all’Orto botanico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’era un tasso che cresceva rigoglioso da circa trent’anni. C’erano eucalipti, Jacarande, piante grasse, alberi da frutto e rari esemplari che si erano ambientati al punto da moltiplicare le loro ramificazioni. Del lussureggiante giardino che sorgeva sulla spiaggia tra Palazzo Donn’Anna e Villa Pavoncelli, di fronte al mare di Posillipo, oggi resta ben poco. Per giorni un pontone ha fatto la spola tra la spiaggia delle Monache e il porto, arrivando con le ruspe, utilizzate per rimuovere le piante, e tornando indietro con il carico di esemplari da trasferire all’Orto Botanico. Le ruspe hanno scavato negli oltre tre metri di terreno sovrastante la sabbia per estrarre le piante, avendo cura di proteggerle adeguatamente e non danneggiare le radici, per poi trasportale sulla piattaforma galleggiante fino al porto e di qui, sui camion, destinarle all’Orto Botanico dove saranno nuovamente sistemate nel terreno. I residenti di Posillipo hanno reagito alle operazioni con sentimenti e pareri contrastanti. Molti si sono schierati a favore dell’area verde che insisteva su quel tratto di spiaggia da oltre vent’anni.