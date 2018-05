Villa sequestrata a Ischia: i proprietari: «È un provvedimento abnorme»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Maggio 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono proprietario di quella villa per una quota minima, i 999 millesimi sono di mio padre». Imprenditore e appassionato di politica, Silvio Sarno, è l'erede di Nicola Sarno, l'avellinese fondatore dell'impero basato sullo sfruttamento delle cave, che soggiorna da anni ormai a Ischia. «Non so bene come siano andate le cose, di certo troppa pubblicità non paga», si limita a dire. In realtà la contesa tra gli eredi della famiglia di diplomatici von Stohrer e un imprenditore irpino su presunti abusi in un angolo di paradiso come le terme di Castiglione, non passa inosservata. «Si tratta di un provvedimento abnorme, vado in procura a farmi sentire», dice l'avvocato della famiglia, l'amministrativista Pasquale Coppola. «Assurdo che si arrivi a trattenere a lungo in commissariato a Ischia un tecnico della famiglia che era andato ad effettuare delle verifiche sull'edificio». L'avvocato spiega: «Magari in un luogo così delicato sul piano ambientale, delle difformità ci saranno. Ma sono di quelle che si sanano in via amministrativa, dopo un sopralluogo e un verbale dei vigili urbani». Il sequestro no, insomma. «C'è una contesa con i vicini, vada a vedere chi sono i proprietari dell'hotel che confina con la proprietà dei Sarno», dice l'avvocato. Una lunga querelle su piscine e locale di servizio, insomma, avrebbe scatenato l'indagine a seguito delle scaramucce tra la famiglia che ospitava Coco Chanel e Amintore Fanfani e l'imprenditore amico di De Mita con il figlio a lungo militante Pd.