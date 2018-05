Lunedì 28 Maggio 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 19:32

Sarà il comitato esecutivo della Fisu, nella riunione prevista il prossimo 15 giugno a Kazan, in Russia, a indicare dove dovrà essere posto il villaggio atleti delle Universiadi 2019 a Napoli, scegliendo tra la Mostra d'Oltremare e la combinazione tra ippodromo di Agnano, navi e hotel. Lo ha spiegato il segretario generale della Fisu Erik Saintrond durante la riunione esecutiva che si è svolta oggi a Napoli, alla Mostra d'Oltremare.Alla riunione, durata tutto il giorno, hanno partecipato tra gli altri il commissario Luisa Latella, l'amministratore delegato di Coni Servizi Alberto Miglietta, il consigliere del commissario Raffaele Pagnozzi, i responsabili Fisu con, oltre Saintrond, anche il direttore generale per le Universiadi Marc Vandenplas, il presidente del Cusi Lorenzo Lentini e gli staff di Fisu, Aru e Coni Servizi. La riunione ha toccato diversi aspetti ma è poi giunta alla presentazione dei progetti esecutivi per la realizzazione del Villaggio di Napoli.Secondo quanto si apprende, il presidente della Mostra d'Oltremare Donatella Chiodo e il consigliere delegato Giuseppe Oliviero hanno presentato un progetto che prevede la collocazione in aree cementificate, senza impatto per l'area architettonica e arborea, di 2561 celle abitative a uno e due piani, per un totale di 6825 posti letto, tutti singoli. Ogni atleta avrà tra i 7 e 8 metri quadrati personali di spazio secondo gli standard Fisu. Nella presentazione è stato illustrato anche lo schema idrico e fognario e lo schema elettrico.A seguire l'architetto Pasquale Manduca della Regione Campania ha illustrato la soluzione che prevede 4.000 posti letto sulle navi attraccate in porto, circa 3000 posti letto nell'ippodromo di Agnano e 600 posti letto in due alberghi, uno nel Comune di Pozzuoli e uno nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Tra i nodi su cui la commissione ha posto domande c'è la proprietà della struttura, che è del Comune di Napoli ma è in gestione alla società privata Ippodromi Partenopei la cui convenzione scade a marzo. Nel progetto è specificato che fogne, i servizi elettrici e i servizi alle unità abitative vanno realizzate ex novo, inoltre la superficie è in erba e quindi bisognerà costruire una piattaforma da 96.000 metri quadrati nell'area adiacente al parcheggio per le unità abitative. Per i servizi comuni sono stati destinati 2.500 metri quadri.«Abbiamo attribuito - ha commentato Erik Saintrond - le Universiadi a Napoli in base a un dossier di candidatura che prevedeva tre cluster per gli atleti: l'ex area Nato di Bagnoli, Salerno e Caserta. Non vogliamo modificare questo tipo di impostazione e la suddivisione del polo di Napoli in quattro aree è poco realistica, anche perché non possiamo essere certi che tra navi, Agnano e i due alberghi ci sia lo stesso standard per tutti gli atleti. Recentemente, inoltre, abbiamo firmato con il Cio un protocollo di intesa sull'agenda 2020 del Cio per ridurre i costi dei comitati organizzatori. Tra i capisaldi dell'agenda 2020 c'è il controllo del budget e la legacy».