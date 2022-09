Villaricca, il commissario Scialla diventa Grande Ufficiale della Repubblica

Rosalba Scialla (nella foto), prefetto e commissario straordinario del Comune di Villaricca, è stata insignita dell'onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il prefetto è a capo della triade, da più di dodici mesi, dell'ente della provincia di Napoli sciolto per infiltrazioni della camorra. In passato ha operato in molti altri comuni e ha gestito il municipio di Ostia (sciolto nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale). Nel suo curriculum anche la guida del Comune di Prato. Al prefetto Scialla sono giunte le congratulazioni dei sindaci dell'hinterland giuglianese.