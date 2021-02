Covid, morto a 63 anni il titolare di una nota caffetteria di Giugliano

Il Covid fa un'altra vittima nel comune di Villaricca. A perdere la vita un commerciante, Mimmo Maglione, 63 anni, molto noto nel territorio a nord di Napoli. L'uomo era il titolare di una caffetteria ubicata nel centro di Giugliano, situata a due passi dalla sede dell'Inps. Era ricoverato da tempo all'ospedale Cotugno, nel reparto malattie infettive. I funerali di Mimmo Maglione si terranno domani, alle ore 12, nella chiesa della Madonna delle Grazie a Giugliano. Lascia un figlio, Crescenzo, e la moglie Maria.

Nel limitrofo comune di Marano, invece, si registra diversi focolai Covid in alcune scuole: 7 casi accertati alla Socrate-Mallardo e un numero imprecisato di alunni in una scuola parificata di via De Filippo.

