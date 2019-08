Giovedì 8 Agosto 2019, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito di un'operazione interforze per il contrasto al fenomeno dei roghi dei rifiuti, nel Comune di Villaricca è stata sequestrata un'azienda del settore meccanico per illecito stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi quali olii esausti, filtri e altre parti di ricambio per veicoli. La ditta, dove sono stati sorpresi dei lavoratori in nero, era priva delle autorizzazioni sanitarie, nonché dei registri di carico e scarico. Il proprietario è stato deferito all'autorità giudiziaria per reati ambientali. Nello stesso Comune e in quello di Marano sono stati sanzionati i titolari di due autocarrozzerie per illecito stoccaggio di rifiuti speciali e l'emissione non conforme di polveri nell'aria, nonché per impiego di personale in nero. Infine, nel Comune di Quarto sono stati individuati scarichi abusivi di acque reflue provenienti da un complesso con diverse unità abitative i cui proprietari sono stati sanzionati per violazioni ambientali.