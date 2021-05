Villaricca, serpente di 120 centimetri trovato agonizzante in strada

I carabinieri forestali del nucleo Cites di Napoli hanno trovato un serpente del grano nei pressi di corso Europa nel comune di Villaricca. Un cittadino ha trovato il serpente agonizzante e ne ha segnalato la presenza ai carabinieri. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno verificato il decesso del rettile, lungo circa 120 centimetri, e lo hanno identificato come appartenente alla specie Elaphe guttata (serpente del grano).

APPROFONDIMENTI IL CASO Sesso nel mausoleo romano di Pianura, il monumento pieno di... IL DEGRADO Rifiuti, siringhe e croci bruciate: sfregio nel mausoleo romano di... LA SCOPERTA Napoli, spuntano nuovi tesori archeologici a Chiaiano durante i...

L'esemplare, specie alloctona in quanto non rientrante nella fauna italiana, presentava alcune lesioni sul corpo che sono risultate fatali. Per verificare le cause del decesso e identificare gli autori dell'abbandono, la carcassa è stata sequestrata (i reati ipotizzati sono maltrattamento e abbandono di animali) e consegnata, per i successivi rilievi, all'ospedale veterinario della Asl Napoli 1 Centro.

I casi di abbandono di animali esotici, fanno sapere dal Comando provinciale Carabinieri di Napoli, avvengono spesso e questo malcostume è dovuto soprattutto dalla circostanza che questi esemplari vengono acquistati senza alcuna conoscenza sulle necessità biologiche e gestionali che gli animali in questione richiedono.