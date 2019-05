Domenica 12 Maggio 2019, 16:07

Quando venne alla luce nel 2013, durante i lavori per la realizzazione della nuova villa Comunale di Villaricca, sorprese per le sue notevoli dimensioni: una cisterna d’epoca romana realizzata in opus reticolatum databile al I – II sec. d.C. con ancora intatte le scale di accesso, pertinente ad una attigua villa rustica, solo in parte riportata alla luce.Il sito archeologico, che successivamente ha dato il nome al parco pubblico “Antica Panecocoli” , inglobato all’interno polmone verde, fu lasciato a vista, protetto da un recinto in legno.Purtroppo da qualche tempo, l’antica struttura è stata presa di mira dai vandali che periodicamente distruggono parte della staccionata, scaraventando i pali di legno all’interno della cisterna e sfregiando le antiche mura.