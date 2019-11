Un crollo improvviso e tanta paura per i residenti della zona e per i passanti: un muro della storica Villa Favorita a Ercolano non ha retto alle condizioni meteorologiche di questi ultimi giorni franando improvvisamente sulla strada. Un episodio che avrebbe potuto causare incidenti ,fortunatamente al momento del crollo nessun passante e nessun auto transitava per la corsia.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale che stanno provvedendo alla messa in sicurezza della zona. Un episodio che poteva essere evitato, sul web la protesta dei residenti che hanno più volte in passato evidenziato il pericolo del muro, oggetto di lavori iniziati ma non ultimati . Le critiche non risparmiano l’amministrazione, considerata assente in alcune problematiche che hanno colpito la città in quest’ultimo periodo.

