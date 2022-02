L'agonia delle Ville Vesuviane: tra rovine e abbandono non è più il Miglio d’oro

Chi due secoli fa percorreva in carrozza il tratto di strada, lungo circa 10 chilometri, che da Napoli arriva a Torre del Greco, poteva ammirare un patrimonio architettonico straordinario, simbolo della ricchezza e dei gusti sfarzosi dell’epoca. Erano le centinaia di ville patrizie fatte costruire tra il XVIII e il XIX secolo dalla nobiltà borbonica, sull’esempio di quanto fatto da re Carlo di Borbone che nel 1738 aveva scelto Portici per far...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati