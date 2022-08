Vincenza Donzelli, eseguita l’autopsia attesa per la data del funerale

Il dolore per la perdita di Vincenza Donzelli, morta in seguito a delle complicazioni dopo il parto, trova conforto solo nella speranza di ottenere risposte e nell’amore per il figlio, nato pochi giorni prima della tragedia. I familiari della 43enne napoletana, operatrice culturale e fondatrice della Galleria Borbonica, ed il suo compagno, il regista Andrea Cannavale, figlio del noto attore Enzo, ora possono dedicarsi al piccolo di 4 chili, accudito finalmente tra le mura domestiche dopo una breve parentesi ospedaliera, ritenuta necessaria per monitorarne con sicurezza le ottime condizioni di salute. Per i parenti di Vincenza, un altro conforto potrebbe avverarsi a breve con la liberazione della salma, in seguito all’esecuzione dell’autopsia, avvenuta ieri mattina nel reparto di medicina legale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Federico II.



L’esame per chiarire esattamente la dinamica e le eventuali responsabilità nella morte di Vincenza, non rappresenta solo un tassello fondamentale per le indagini, che fanno capo al fascicolo aperto dalla Procura di Napoli in seguito alla denuncia per malasanità presentata dai familiari della donna, deceduta il 13 agosto scorso. La conclusione degli accertamenti medico legali, infatti, potrà consentire alla famiglia di Vincenza, di programmare la data delle esequie che, al momento, non sono state ancora organizzate in attesa della liberazione “formale” della salma che è ancora custodita nel reparto di medicina legale del Policlinico Federiciano. L’autopsia, eseguita ieri mattina, è durata quasi quattro ore, iniziando ufficialmente alle 11 e concludendosi alle 14.46 con l’intervento di una commissione medica, composta da tre esperti, ovvero un medico legale, un ostetrico ginecologo e da un anatomo patologo. Le evidenze cliniche emerse dall’esame autoptico e, in particolare, gli esiti delle analisi tossicologiche, saranno depositate entro 60 giorni lavorativi e, ovviamente, avranno un peso decisivo sugli sviluppi delle indagini.

La denuncia per “malasanità” sottoscritta dai familiari di Vincenza Donzelli, è stata depositata il 14 agosto alla Questura centrale di Napoli, una manciata di ore dopo la morte della 43enne. I problemi di Vincenza, da un punto di vista medico, avevano cominciato a manifestarsi a distanza di poco meno di due ore dal parto, avvenuto con taglio cesareo l’8 agosto alla clinica Internazionale dove la donna era stata ricoverata dal giorno prima. La 43enne avrebbe dovuto effettuare un parto naturale, programmato insieme al ginecologo di fiducia ma l’insuccesso di varie stimolazioni, aveva reso necessario intervenire chirurgicamente. Durante il parto, così come durante la gravidanza, non si era verificata nessuna complicanza finché, a distanza di quasi due ore, le condizioni di Vincenza sono precipitate. Alla clinica Internazionale le sono state somministrate due trasfusioni ed è stata effettuata un’indagine laparoscopica per ricercare emorragie interne che non sono state riscontrate fino al trasferimento al Cardarelli dove la donna, dopo una breve assistenza in ginecologia, è stata ricoverata in Rianimazione dove è morta il 13 agosto.



Dopo il sequestro di tutte le cartelle cliniche e gli accertamenti sull’assistenza medica ricevuta da Vincenza, ad oggi, nel registro degli indagati della Procura partenopea, risulta un solo nome, quello del ginecologo di fiducia che la 43enne aveva scelto per farsi seguire durante la gravidanza e il parto, come poi effettivamente è accaduto. La notifica dell’avviso di garanzia al chirurgo napoletano specializzato in Ginecologia, è arrivata la scorsa settimana, nell’ambito dell’inchiesta aperta con l’ipotesi di omicidio colposo ma, come sempre in questi casi, è d’obbligo considerare questi atti giudiziari come una prassi necessaria alla verifica di una pista investigativa, e non come una sentenza di condanna a carico del professionista coinvolto.