De Luca all'ospedale Ascalesi: «Tenetevi le mascherine, sto valutando ordinanze più severe»

Prevenzione e cura del cancro, inaugurato un innovativo macchinario all’Ospedale Ascalesi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore ha fatto visita agli ambulatori oncologici del presidio ospedaliero di Forcella che da due anni è accorpato al Pascale, per inaugurare un dispositivo con tecnologia avanzata per la diagnosi precoce dei tumori della pelle. Si tratta di Vectra WB360, che è il primo sistema del suo genere installato in una struttura ospedaliera in Italia, undicesimo in Europa e 36simo nel mondo.

Durante l’inaugurazione De Luca ha parlato anche della possibilità di abolizione di mascherine al chiuso dal primo maggio. Il governo si riunirà nei prossimi giorni per prendere una decisione. Nel frattempo il presidente De Luca sollecita alla prudenza: «Tutti quelli che lavorano nelle strutture al chiuso devono mantenere la mascherina a cominciare dai ristoranti. Parlo dei dipendenti, quelli che servono ai tavoli, quelli che cucinano. Devono mantenere assolutamente la mascherina. Stiamo verificando se fare qualche ordinanza regionale più restrittiva».

«Al di là delle ordinanze, la mascherina serve a tutelare la nostra vita e la vita dei nostri familiari - aggiunge - Quando passeggiate per Via Toledo o per una via commerciale è chiaro che l'assembramento c'è. Dobbiamo mettere in conto che d’estate vogliamo respirare un po’ di più e di conseguenza di sarà un rimescolamento sociale». Il governatore ha parlato anche della ripresa del turismo in Campania e di Procida capitale italiana della Cultura e ha aggiunto: «C’è una ripresa fortissima del turismo. È evidente che ci sarà un contatto con migliaia di persone che arriveranno allora la mascherina è lo strumento più efficace per tutelarci anche dalle varianti».

«La Cina anticipa, in genere di qualche mese quello che succederà poi anche negli altri Paesi. Shanghai ha messo 25 milioni di persone in quarantena. - spiega il governatore - Negli Stati Uniti, hanno ripreso misure restrittive perché hanno registrato nuove varianti estremamente pericolose». «Nessuna drammatizzazione però teniamo i piedi per terra. Altrimenti ci divertiamo per due mesi e ad ottobre dobbiamo richiudere tutto. Io vorrei evitare questo andirivieni», conclude Vincenzo De Luca.