Carla Caiazzo, il sindaco di Pozzuoli: «Nessuno deve restare impunito»

Martedì 19 Marzo 2019, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa condanna è frutto di un percorso di giustizia per Carla Caiazzo e di speranza per tutte le vittime di violenza: nessuno deve restare impunito - interviene Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, a proposito della conferma in Cassazione dei 18 anni per l'uomo che diede fuoco all'ex - in questi ultimi giorni abbiamo assistito a diversi casi di sconto di pena ad autori di femminicidi: abbiamo bisogno di leggi più sicure a tutela della donna. La giustizia in questo caso non ha avuto dubbi. Seppur tra tante difficoltà, auguro a Carla di continuare la sua strada di rinascita. Per la sua bambina ma sopratutto per lei».