Vincenzo La Gatta condannato a 10 anni: pena «soft» per l'omicidio del disoccupato in una lite

Il pubblico ministero aveva chiesto 23 anni di reclusione per Vincenzo La Gatta, l'imprenditore aeronautico accusato di aver ucciso a colpi di pistola, per futili motivi, durante la notte tra il 23 e il 24 dicembre del 2016, Giuseppe Di Marzo, giovane disoccupato con precedenti penali. Ma l'altro giorno la Corte d'Assise di Napoli ha più che dimezzato la richiesta del pm: La Gatta è stato condannato a 10 anni. La Corte ha riconosciuto l'omicidio volontario commesso dall'imprenditore, che però ha beneficiato delle attenuanti di aver subito un'aggressione fisica da parte di Di Marzo e di essere incensurato.

Una sentenza che scontenta tutti. La sorella di Giuseppe Di Marzo, Imma, attraverso la pagina Facebook «Verità e giustizia per Giuseppe», lancia strali contro la decisione dei giudici mentre l'avvocato Saverio Campana, difensore di La Gatta, si dichiara «amareggiato». «La Gatta ha reagito per legittima difesa: ricorreremo in appello», preannuncia Campana, che nel frattempo è fiducioso sul destino del suo assistito. «Non ci sono i presupposti perché vada in carcere», dice. Su questo deciderà il tribunale. Per il momento l'imprenditore rimane agli arresti domiciliari in una dependance all'interno della sua fabbrica, nell'area industriale di Pomigliano. «Non so quali possano essere il modo e le parole giuste per commentare la sentenza lamenta Imma Di Marzo -. Mio fratello per reati meno gravi, e il più delle volte non suoi, ha sempre scontato pene esemplari. Invece hanno dato al suo assassino soltanto dieci anni. La legge non è uguale per tutti».

La requisitoria del pm Arturo De Stefano, pronunciata il 22 luglio scorso, aveva configurato il reato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dalle circostanze di tempo e di luogo, cioè l'orario notturno in cui si è consumato il fatto e la conseguente difficoltà per la vittima di difendersi. Durante la requisitoria era stata ricostruita la vicenda. La notte tra il 23 e il 24 dicembre 2016 Giuseppe Di Marzo, 35 anni, piccolo pregiudicato disoccupato, parte da Pomigliano per raggiungere il resort dell'imprenditore Salvatore Sassone, un albergo con piscina, al confine con Casalnuovo. Qui Di Marzo, ubriaco, barcollante, ingaggia una discussione con il guardiano del resort. Il guardiano avverte al telefono Sassone, che si trova con Vincenzo La Gatta e altri amici nella sala riunioni della fabbrica dell'imprenditore aeronautico.

Sassone decide di affrontare Di Marzo e lo intercetta nei pressi del resort. Poco dopo sopraggiungono con le loro vetture La Gatta e gli altri amici. La Gatta interviene e inizia, pistola personale in pugno regolarmente detenuta, una colluttazione con Di Marzo. Parte un colpo: il proiettile penetra la tempia sinistra del 35enne che stramazza e muore. All'alba l'imprenditore si costituisce. Sostiene che il colpo sia partito accidentalmente. Ma il tribunale ha escluso la fatalità: La Gatta ha fatto fuoco volontariamente colpendo di Marzo a bruciapelo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA