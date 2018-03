Sabato 10 Marzo 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli hanno sottoposto a sequestro preventivo a Napoli un cavallo proprietà di un 34enne di Ponticelli. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Napoli Nord, è stato eseguito dopo indagini coordinate dalla Procura. È infatti emerso che in una corsa tenuta all’ippodromo di Aversa il 18 febbraio del 2017 all'animale erano state somministrate sostanze dopanti, che verosimilmente hanno condizionato il risultato della gara: il cavallo infatti finì in prima posizione. Il cavallo è ora in custodia giudiziale nei box di una scuderia dell’ippodromo di Agnano. Sia l'ippodromo di Aversa che quello di Agnano risultano estranei alle condotte illecite accertate.