Giovedì 21 Marzo 2019, 14:08

Gli agenti del commissariato Decumani hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari Luigi Pagano, 49enne napoletano sorpreso in via Guglielmo Sanfelice in compagnia di un’altra persona a bordo di un’auto. Nell’abitacolo i due nascondevano due paia di forbici e un piede di porco, tutto sottoposto a sequestro.