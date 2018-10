Lunedì 15 Ottobre 2018, 10:45

Un 67enne di Somma Vesuviana è stato sorpreso dalle Guardie della LIPU mentre sparava con l’ausilio di un richiamo acustico proibito. I Carabinieri della locale Stazione, a seguito degli accertamenti presso l’abitazione dell’uomo, al quale è stato ritirato il porto d’armi, hanno sequestrato due fucili, 124 cartucce ed il richiamo elettroacustico.“Ogni violazione delle leggi penali, in tutte le materie dove è consentito l’uso delle armi, contempla il controllo, d’ufficio, delle armi e delle munizioni nel luogo di detenzione e relativo sequestro e ritiro del porto d’armi – dichiara Fabio Procaccini, Delegato LIPU di Napoli – ringrazio vivamente i Militari della Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana per l’assistenza e le attività condotte con le nostre Guardie ed auspico che tutte le forze di polizia operino alla stessa maniera”.Il responsabile del nucleo guardie di Napoli della Lipu Giuseppe Salzano, sottolinea che non ancora è iniziata la vera migrazione della fauna selvatica e già si è intrapresa una vera a propria corsa verso il tempo per far “cantare le doppiette a suon di richiamo"