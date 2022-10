Violazioni al codice della strada, controlli straordinari a Marano

Operazione Alto impatto. Servizio straordinario di controllo a Marano di Napoli e in particolare in via Lazio e in via San Rocco, al corso Umberto I e al corso Europa. Durante l’attività sono state identificate 147 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 90 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 4 violazioni del codice della strada per mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo. Infine, sono state denunciate due persone per guida senza patente, già fermati per lo stesso motivo.