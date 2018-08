I Carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per rissa aggravata 4 soggetti di origine nigeriana che, per motivi in corso di accertamento, hanno scatenato una rissa su via Francesco Verde durante la quale uno di loro è rimasto ferito all'addome con un'arma da taglio. protagonisti della rissa sono Imade Osamede, 40enne residente a Milano, Augustine Ebosele, 25enne, Jennifer Omomagiowi, 34enne, già noti alle forze dell'ordine e Victor Lucky, 35enne incensurato, l'uomo rimasto ferito. Chiamati a intervenire sul posto, i militari hanno bloccato i 4 e sedato la rissa; un carabiniere è stato colpito con calci alle gambe e alle braccia da Omomagiowi per cui la donna è stata ulteriormente segnalata all'autorità giudiziaria per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.



Sul posto è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina sporco di sangue. I feriti sono stati medicati presso l'ospedale «San Giovanni di Dio» di Frattamaggiore: Victor Lucky ha riportato una ferita lacero contusa all'addome guaribile in 6 giorni; l'appuntato in servizio alla tenenza di Sant'Antimo, invece, una contusione guaribile in 5 giorni. Gli arrestati sono in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Giovedì 2 Agosto 2018, 08:48

