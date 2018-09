Napoli, violenta sassaiola contro un bus al Rione Alto: «Poteva finire male»

Martedì 4 Settembre 2018, 09:17

NAPOLI - Ancora una sassaiola contro un bus, ancora vetri rotti e panico tra i passeggeri. Ieri sera, ore 19.40 in via Palermo, il bus della linea 196 è stato oggetto di una violenta aggressione con oggetti contundenti da parte di alcuni balordi. Nessun ferito tra i passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del mezzo.Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di stato per effettuare i rilievi del caso. Il conducente del bus a causa della rottura di un vetro laterale ha dovuto sospendere il servizio e riporre il mezzo di trasporto al deposito per consentire le operazioni di sostituzione della parte danneggiata. L'ennesimo raid vandalico ad opera di balordi - commenta Adolfo Vallini autista e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - siamo esposti quotidianamente a fenomeni di violenza generalizzata.Le misure di prevenzione finora attuate sul territorio regionale evidentemente non bastano a garantire la sicurezza e la regolarità dei trasporti all'interno delle stazioni e a bordo dei mezzi pubblici.