Violentata nella stazione della Circum: la 24enne sarà sentita in Procura

Potrebbe essere sentita nei prossimi giorni in Procura la 24enne di Portici, vittima di violenza sessuale nel vano di un ascensore della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Da quanto si apprende, la giovane donna dovrebbe comparire davanti al pm Cristina Curatoli, della sezione Fasce deboli, che si sta occupando delle indagini, per raccontare quanto accaduto la sera di martedì scorso.

Restano in carcere, su disposizione del gip Valeria Montesarchio, i tre giovani accusati di violenza sessuale ai danni della giovane donna. In seguito all'interrogatorio di garanzia, ieri il gip ha convalidato il provvedimento di fermo per violenza sessuale di gruppo e ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sabato 9 Marzo 2019, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2019 19:09

