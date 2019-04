Violentata nella stazione della Circum, aiutata da uno psicoterapeuta

Lunedì 1 Aprile 2019, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 18:24

L'auspicio espresso dalla 24 enne vittima di uno stupro nell'ascensore della stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano di guidare «un'associazione che si occupi della prevenzione, della tutela e della salvaguardia delle donne, ragazze, bambine a rischio» non è caduto nel vuoto. A raccogliere l'intenzione, espressa nei giorni scorsi in una lettera, è stato lo psicoterapeuta Massimo Doriani, direttore della Accademia Imago, scuola di specializzazione in psicoterapia e psicodramma che offre alla ragazza la propria assistenza a supporto del desiderio dichiarato di costituire una sua associazione che si occupi di contrasto agli abusi.«Le parole espresse ultimamente dalla giovane - spiega Doriani - manifestano un doloroso disagio, reso ancora più penoso dai commenti che si leggono sui social: una inquietante combinazione che l'ha spinta a comunicare il desiderio di andare via dalla sua città per »essere lasciata in pace«. »Grazie alla disponibilità di noti esperti del settore - sottolinea - e in particolare dell'interesse di Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, dopo la violenza, abbiamo lanciato il «Progetto Railway Station», intervento psico-sociale imperniato sulla realizzazione di un cortometraggio scritto e girato dagli studenti delle scuole di San Giorgio. In qualità di ideatore di tale progetto chiedo la collaborazione di tutte le persone e gli enti che possano darci una mano alla sua realizzazione. In qualità di presidente di un ente del terzo settore - conclude - metto a disposizione gratuita la trentennale esperienza e la competenza di tutti i consulenti che collaborano con noi a supporto del suo desiderio di costituire una sua associazione di contrasto agli abusi».