Sabato 23 Marzo 2019, 08:24

Violento incidente avvenuto questa mattina nel quartiere di Agnano all’incrocio tra via provinciale San Gennaro e via Antonio Beccadelli. Due vetture hanno impattato a gran velocità all’altezza dell’hotel Montespina, a quanto pare per non aver rispettato le precedenze imposte dai semafori.Lo scontro ha provocato il ribaltamento di una delle due auto che si è fermata al centro della carreggiata.Fortunatamente non ci sono state vittime, ma solo tanta paura per i due automobilisti che sono stati condotti al vicino ospedale San Paolo per gli accertamenti e le prime cure del caso.