Venerdì 19 Ottobre 2018, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era latitante dallo scorso 10 luglio dopo che il Tribunale di Milano lo aveva condannato con sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per reati di furto, ricettazione, rapina e violenza sessuale ai danni di una minorenne commessi tra il 1993 e il 2008. Giuseppe Isola, un meccanico 46enne originario di Napoli, è stato catturato alle 8.30 di giovedì mattina dai carabinieri della quarta sezione catturandì del nucleo investigativo del comando provinciale, davanti a un tabaccaio di Pieve Emanuele. I militari presidiavano la zona perché dalla loro attività investigativa avevano il sentore che Isola si nascondesse nell'abitazione dell'attuale compagna nel comune situato tra Opera e Rozzano. Ieri un carabiniere mentre acquistava delle sigarette si è accorto che in coda dietro di lui c'era Isola. Quando è uscito ha avvisato i colleghi che hanno prontamente accerchiato e arrestato il latitante che non ha opposto nessuna resistenza.