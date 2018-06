Giovedì 14 Giugno 2018, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 16:45

Un violento temporale s’è abbattuto stamattina sull’area nord di Napoli, in particolare su Melito e Giugliano, creando problemi alla circolazione stradale. Traffico a rilento sull’Appia, in direzione di Aversa, per la presenza di numerose buche lungo la strada e di un cantiere che ostruisce in parte il transito. Allagati numerosi tratti della circumvallazione esterna e la zona delle Colonne, dove alcuni tombini sono saltati per la pressione dell’acqua nelle fogne.