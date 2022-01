Violenza a Napoli, prende a calci le auto in sosta e aggredisce i poliziotti: arrestato 44enne a Pianura

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Pianura e dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Parmenide per la segnalazione di una persona in strada che stava dando in escandescenze colpendo con calci e pugni alcune auto in sosta.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro aggredendoli fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Paolo Panico, 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.