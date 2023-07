Le due versioni a confronto, quella della giovanissima vittima e quella dell'uomo accusato di abusi sessuali e ora in carcere su ordine del gip, un video che immortala una scena che potrebbe diventare decisiva nella ricostruzione dei fatti, le dichiarazioni degli altri passeggeri della nave e l'incidente probatorio fissato per il prossimo 21 luglio.

Il caso degli abusi su un turista quindicenne avvenuti a bordo di una nave da crociera si arricchisce di nuovi sviluppi. Gli inquirenti napoletani stanno cercando di mettere insieme tutte le dichiarazioni raccolte fra potenziali testimoni, tutti i frame dei video delle telecamere di sorveglianza presenti a bordo della nave, tutte le informazioni su tempi e luoghi utili a ricostruire con esattezza ciò che è accaduto il 24 giugno scorso quando la nave da crociera, partita tre giorni prima da Barcellona per un tour nel Mediterraneo, era attraccata al porto di Napoli.

Quel giorno il turista quindicenne, originario di Alicante, nel sud della Spagna, era rimasto a bordo scegliendo di trascorrere il pomeriggio in piscina e sulla nave insieme al fratello maggiore mentre i genitori partecipavano con altri passeggeri a una visita guidata della città. Sarebbe stato in quel frangente che un membro dell'equipaggio, un 54enne dell'Honduras addetto alle pulizie delle cabine, lo avrebbe avvicinato facendogli delle avances e poi seguendolo in cabina per costringerlo a subire abusi sessuali.

Il 54enne si è difeso davanti al gip fornendo una versione dei fatti diversa in molti punti da quella fornita dal turista quindicenne, negando di aver aggredito sessualmente il ragazzo e respingendo le accuse a suo carico ma il gip non deve avergli creduto visto che ha convalidato il fermo e disposto per il membro dell'equipaggio la custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di minore. L'indagato si trova nel carcere di Poggioreale e rischia una condanna fino a dodici anni di reclusione. Su di lui, sui movimenti fatti a bordo della nave quel 24 giugno e nei giorni precedenti, sulle circostanze e i dettagli dell'aggressione di cui è accusato gli inquirenti di Napoli stanno svolgendo accurate indagini. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Emanuele De Franco del pool della sezione "Fasce deboli" della Procura di Napoli coordinato dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

Il video e le dichiarazioni La polizia marittima, su delega del pubblico ministero, ha acquisito testimonianze e materiale ritenuto utile alle indagini. Ha raccolto anche dichiarazioni di altri passeggeri mentre la nave era attraccata a Genova, un'altra delle mete dell'itinerario nel Mediterraneo. E tra gli elementi raccolti ci sarebbe, stando a quanto emerso, anche un video estratto dalle telecamere di sorveglianza presenti a bordo della nave dal quale si vedrebbe il 54enne membro dell'equipaggio entrare con un passepartout nella cabina dove si sarebbe consumata la violenza sessuale. Quanto questo video possa essere decisivo nella ricostruzione dei fatti si valuterà mettendo insieme tutti i pezzi di questa brutta storia. L'attenzione degli inquirenti è concentrata a ricostruire le fasi che hanno preceduto e seguito quel momento. Si parte dalla drammatica denuncia del quindicenne di Alicante.

È fissato per il 21 luglio prossimo l'incidente probatorio che servirà a cristallizzare le prove dell'aggressione a sfondo sessuale che il turista spagnolo di quindici anni ha denunciato di aver subìto sulla nave da crociera il 24 giugno scorso. Si tratta di una tappa importante dell'iter giudiziario dell'inchiesta, richiesta dal pubblico ministero che coordina le indagini per "congelare" le dichiarazioni del ragazzo in considerazione della particolarità e della delicatezza di questo caso. L'incidente probatorio si svolgerà in modalità protetta tenendo conto che la vittima dei presunti abusi è un minore. Il ragazzo (assistito dall'avvocato Alexandro Maria Tirelli, presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale) sarà ascoltato davanti al gip con tutte le tutele del caso. Il racconto e il terrore Il quindicenne si è confidato dapprima con il fratello, poi lo ha detto ai genitori e in sede di denuncia agli inquirenti.

È un racconto di orrore e terrore, il suo. Quel 24 giugno era tornato in cabina per prendere il telo da mare e ha raccontato di aver incontrato in corridoio l'inserviente 54enne che gli avrebbe dato una carezza sulla spalla e detto di avere qualcosa per lui. Sulle prime lo avrebbe ignorato, poi lo avrebbe nuovamente incrociato mentre percorreva il corridoio a ritroso e a quel punto l'uomo, con una scusa, lo avrebbe convinto a seguirlo in cabina e lì lo avrebbe costretto a subire gli abusi. Il quindicenne ha raccontato di essere rimasto impietrito dalla paura e di aver implorato l'uomo di smetterla fino a quando questi non è uscito dalla cabina e lui è corso a chiedere aiuto al fratello.